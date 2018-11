Berni királynő trónért házal

Brüsszelben akar magyar választást nyerni a libbal ellenzék. A bukott Botka László után most az LMP-s Szél Bernadett ment el uniós segítségért kuncsorogni. S minő csoda, éppen Soros György bizalmasával barátkozott lelkesen. Brüsszel vagy Soros? Úgy tűnik, már egyre megy.

Miről ábrándozik az egyszeri pesti libbal vezető? Orbán legyőzéséről? Ugyan kérem, ezt a legkéjesebb álma is hangosan kiröhögné. Talán csak a neo-ifjú romkocsma vezérek tudják annyira módosítani tudatukat, hogy megjelenjen előttük a 2018-as siker délibábja, de ez is legfeljebb pár óráig tart.

Akkor, mi a cél? Az, hogy legalább az ellenzéki oldalon ők legyenek a legerősebbek. Főleg pedig: ők jussanak hozzá a reménybeli „Orbán-buktató” pénzforrásokhoz.

Ilyenek pillanatnyilag két helyen leledzenek. Az egyik helyszín a Szabadság tér, a budapesti amerikai nagykövetség. A washingtoni külügyben még Clintonné káderei ülnek, a magyarországi ügyvivő is közülük került ki – mert nagykövet továbbra sincs, pedig Trump lassan egy éve hatalmon van. Ő meg, nevétől függetlenül úgy jár-kel a magyar fővárosban, mintha kinevezték volna helytartónak.

Nem tudom, hogy csak bátorítást oszt, vagy pénzt is. Ami biztos, az amerikai külügyminisztérium most jelentette be, hogy majd 200 millió forintot fordít a magyar vidéki ellenzéki média fejlesztésére. Tetszik érteni? Amerika kikelt három orosz hekker ellen, mert beleavatkoztak a belügyekbe. Mit szóltak volna, ha Putyin újságokat vásárolt volna fel, vagy alapított volna Chicagóban? A magyar libbal ellenben tapsol ahhoz, hogy valaki kívülről akarja formálni a hazai közvéleményt.

Aztán a Szabadság térről rohan Brüsszelbe. A legsimlisebb Gyurcsány már az év elején letudta ezt az utat, ősszel ment Botka is, mint kiderült, hiába. Most az LMP-s Szél Bernadett utazott ki támogatásért kuncsorogni.

Azért, ha belegondolnak, ez valahol igazán tragikomikus. A „lehet más a politika” zászlóvivői, akik minden régi rossztól és rohadttól, sunyi kampánytól és pártfinanszírozástól elhatárolódnak – először felveszik kampányfőnöknek Ron Werbert, utána mennek Soros pénztárcájához imádkozni Brüsszelbe.

Mert bizony – tetszik vagy sem -, ez ezt jelenti. A libbal média gúnyolódik a folyamatos „Sorosozáson”. Hát nézzünk akkor a tényeket. Szél Bernadett meghatározó tárgyalópartnere Brüsszelben Vera Jourova igazságügyi biztos volt. A cseh liberális hölgy szeptemberben hosszan tárgyalt Soros Györggyel és fiával, közös kép is készült. (Lásd lent, Szél Bernadett hasonló fényképével együtt.)

Eleve érthetetlen, hogy egy uniós biztos miért találkozik hivatalosan egy amerikai milliárdossal. Az meg végképp nehezen magyarázható, amikor a megbeszélés után azt posztolja lelkesen, hogy „A Nyílt Társadalom értékei állnak az EU lépéseinek szívében”. A Nyílt Társadalom ugye Soros alapítványa. Szél Bernadett anno ennek egyik magyar „kirendeltségén” dolgozott.

Elég lesz ez ahhoz, hogy Berni ellenzéki királynő legyen? Végül is a minap Medgyessy Péter is szót emelt érte, önzetlenül. Az ellenzéki sajtó meg elolvad tőle, alighanem szintén önként és dalolva. Talán.

Hiszen egyre profibb. A haj, a smink is trendi, ráadásul kezd megtanulni mosolyogni. Hovatovább egy percig sem zavarja, ha olyasmit mond, aminek köze sincs az igazsághoz. Tegnap például harsányan bejelentette, hogy „az európai közösségnek nem érdeke a paksi atomerőmű-bővítés”. Nos, az Európai Bizottság azzal hagyta jóvá a projektet, hogy „az atomerőmű közös európai célt szolgál”.

De hát ez részletkérdés. Hiszen az LMP-nek már olyan nagyszerű jelszava van, amit úton-útfélen hangoztatnak is: „Nem munka, hanem tudás alapú társadalom kell.”

Hogy a munkát nem szeretnék, az egy pillanatig sem volt kétséges, a fentiek alapján azonban a tudással is problémák lehetnek.

Fotó: facebook.com