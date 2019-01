Elszigetelt molesztálás

„Történtek elszigetelt szexuális molesztálások Berlinben, a Brandenburgi kapunál tartott szilveszteri rendezvényen” – közölte büszkén a német rendőrség. Tessék? Nem lettek volna kedvesek ezeket megakadályozni, ahelyett, hogy már előre „biztonsági zónákat” hoznak létre? Most ünnepeljük a „sikert” és fogadunk még pár millió migránst?

Elszigetelt szexuális molesztálás? Az mégis mi? A hatósági szleng alapvetően sajátos, német bürokráciával vegyítve viszont tragikomikus. Így csak gyanítani tudom, hogy a tömeges nemi erőszak ellenszava. Vagy az amolyan ellenőrzött brutalitás? Hát ennyi belefér, statisztikában meg jól mutat?

Hiszen az elmúlt években nők százait támadták szilveszterkor Németországban, ehhez képest a tíz „elszigetelt szexuális molesztálás” csúcsteljesítmény. Lehet prémiumot osztani, belügyminiszter a parlamentben meg beszél a sikeres migránspolitikáról.

Hoppá… Izé. Migráns?

Mert a német rendőrség nagyszerű közleményében egy szó sincs arról, hogy ki követte el azokat az eseteket! Meg esetleg nem is tíz volt az „elszigetelt szexuális molesztálás”? Mint ahogy az elmúlt években is mindig hónapokkal később derült ki, hogy hányan, kik, és mit követtek el. A híresen közszolgálati német média akkor is hallgatott erről, amikor már mindenki tudta.

Persze most voltak „biztonsági zónák”. Értik ennek a kifejezésnek a felháborító abszurditását? Ezeket a helyeket azoknak hozták létre, akik félnek, akik oda kénytelenek menekülni, vagy akiket valóban megerőszakoltak, fogdostak és megloptak. Hogy ott szakértők segítségével dolgozzák fel a problémát.

Helló! Nem a problémát kellett volna megakadályozni?

Nyilván nem gátolhat meg minden bűntényt a rendőrség, de ezt előre be is jelentik? Mert biztosan lesz erőszak, tessék jelentkezni? Vagy lesz idén – ha a szocdemeknek Angela Merkel végre kifizeti újabb kormányzása árát – egy óriási biztonsági zóna, ahol mindenki jelentkezhet, akit terrorista véletlenül felrobbantott?

Mert az Európai Unió példa-demokráciájában hivatalosan több ezer ember van, akiről tudják, hogy terrorista. Őket a rendőrség és a titkosszolgálatok nyilvántartják. Azt nem merem leírni, hogy tőlük kapnak igazolványt, ellátást, fizetést és védelmet, valamint tanácsokat a politikailag még korrekt merénylet elkövetésre, mert az a jó probléma, aminek kezelésére több pénz jár – de mégis, ha már gyanú van, miért nem küldik őket haza?

Nem úgy, hogy odamennek a terroristához, és azt mondják, itt van hatezer euró (!), ha elhagyja az országot, és megígéri az utazást – de tényleg, pörgős-forgós isztibisztire – hanem konkrétan kiteszik Európából.

Tudom természetesen, hogy nem minden migráns terrorista, és nem mindenki erőszakol meg nőket és gyerekeket. Azonban jelen helyzetben talán már a gyanú is elég indok, hogy azt mondjuk: Neked is van civilizációd, nekünk is, viszont ezeknek kölcsönös tiszteletét élvezzük ki megfelelő távolságból!

Gyere vendégként, de ne úgy, hogy nem hívunk! Az, hogy rászorulsz valamire, szomorú, de nem az a megoldás, hogy elveszed tőlünk!

Ez egy életszerű gondolatnak tűnik.

Az Európai Unió jelenlegi irányítói azonban továbbra is saját bizonyítványukat magyarázzák, és végkövetkeztetésként azonnal ötöst adnak maguknak teljesítményükért.

Azonban így, az új esztendő második napján keressünk biztató híreket is. Németországból is van ilyen. Az említett berlini rendezvényen maga Conchita Wurst is fellépett, és mindennel roppantul elégedett volt.

Kell ennél jobb hír?

Fotó: dailymail.co.uk