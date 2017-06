Szanyi kapitány és a lófejű nők

Új oldaláról mutatkozott be tegnap Szanyi Tibor. Az MSZP sármőre, Brüsszel szocialista őszes halántéka, ez a nagystílű europer politikus ezúttal lányokról-asszonyokról posztolt. Szerinte az „orbáni nőmodell” a lófejű ku..a.

Ezt posztolta tegnap délután három óra magasságában Facebook-oldalán Szanyi Tibor, a Magyar Szocialista Párt Európa Parlamenti képviselője. A bejegyzést a 444-es Uj Péter találta meg. Ezért a világnézeti különbségek ellenére is őszinte elismerésem és együttérzésem: Szanyi internetes hozzászólásait folyamatosan követni olyan lehet, mintha valaki felnőtt fejjel válna rendszeres Buci Maci magazin olvasóvá.

Mint ahogy a Kedves Olvasó, én is azt gondoltam, hogy ez egy rossz vicc, esetleg valaki meghekkelte a jó Szanyi Kapitány oldalát. Mi tagadás, az is felmerült, hogy a derék szocialistának túl jó kedve kerekedett ebéd után. Erre utalt, hogy a fenti poszt után rögtön reklámozni kezdte az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés honlapját. Szanyi szerint „Azért az is jó lenne, ha nemhogy Európában, de legalább Magyarországon egységesen kezelnénk…”.

Nem, Önök sem látnak rosszul. Bármennyire hihetetlen, a bejegyzés létezik az említett oldalon! Természetesen és bizonyosan szigorúan környezetvédelmi okokból.

Szóval pár órával később kiderült, hogy az MSZP politikusa halálosan komolyan gondolja azt is, amit korábban leírt. Az újságírói felvetésekre, hogy mégis miért és miről írta a botrányos hozzászólását, a következőket válaszolta az interneten (szó szerint): „Most már a Brüsszelbe tartó gépen ülök, de napközben még áttekintettem a hétvégi magyar szósöl + egyéb médiát, es erre a következtetésre jutottan. Ennyi”.

Hát akkor tényleg ennyi.

Mert akárhogyan szépítjük, itt annyi történt, hogy a női jogokat, a nemek közötti esélyegyenlőséget és a lányok-asszonyok megbecsülését zászlójára tűző MSZP „arca” a lófejű és a ku..a jelzőket használja a másik nemre. A neten egy lelkes hozzászóló megjegyezte, hogy ez rendben van, hiszen az „orbáni modellen” a hangsúly.

Ezt úgy kellene érteni, hogy aki nem ballib nő, az ronda és ribanc?

Aztán volt, aki azzal védte Szanyi Tibort, hogy ez csak Németh Szilárd „születéses” megjegyzésére adott méltó válasz. (Kicsit megkésve, nem?) Egy percig sem védve a Fidesz alelnökét – az általa elmondottakkal nehéz is azt tenni -, ez most komoly? Ha Szanyi ennyire karakán, szóljon be Németh Szilárdnak. Mondanám, hogy rendezzék le a kocsma előtt, de honnan kerít akkor az MSZP még egy ilyen fess legényt Brüsszelbe képviselőnek?

Vagy mással van baja Szanyinak? Hát könyörgöm, mondja el, írja le! De annyira futja csak, hogy „lófejű kur..k”? Ez egy szocialista érv?

S mit csinál ilyenkor a Magyar Szocialista Párt vezetése? Botka László és Molnár Gyula? Odakacsint Szanyinak? Vagy csak sunnyog? Mert reakció eddig nem volt, pedig hát elég egy fideszesnek merengve néznie Brüsszel felé, máris beindul a hecc-gépezetük.

S hol van ilyenkor a szocialisták nemek közti esélyegyenlőséget követelő asszonykórusa? Kunhalmi Ágnes, Bangóné Borbély Ildikó, esetleg Gurmai Zita vagy Lendvai Ildikó? Hol késik az elhatárolódás? De legalább némi baráti ejnye-bejnye?

A Magyar Szocialista Pártról az ember folyamatosan azt gondolja, hogy ennél már nincs lejjebb. Aztán valahogy mindig sikerül. Előre a szocialista progresszió útján!

