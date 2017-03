Libacombot a migránsnak!

Senki sem léphet be most keddtől törvénytelenül Magyarországra, az illegális migránsokat az egész országból a tranzitzónákba szállítják. A „jogvédők” máris koncentrációs táborokkal riogatnak, az Európai Bíróság is fenyegetőzik.



K. Rezső soroksári illetőségű kényszervállalkozó lakatos húsz év szakmai múlttal és két gyerektartással a háta mögött tegnap úgy döntött, hogy elhagyja Magyarországot. K. Rezsőben természetesen egy percre sem merült fel, hogy örökre búcsút intsen hazájának. Sokadik generációs Fradi-drukkerként és a csabai kolbász elszánt kedvelőjeként ilyet nem tehetett. K. Rezső mindössze pihenni akart.

K. Rezsőnek azonban nem volt pénze holmi nyaralásra. Szakszervezeti beutalóra értelemszerűen nem számíthatott, és Erzsébet-utalványra sem volt sok esélye. Mint vállalkozásának tulajdonosa tisztában volt azzal, hogy erre még egyetlen munkavállaló alkalmazása esetén sem futja. Az egyetlen munkavállaló szerepébe átlépve persze ezt nehezményezte, de sztrájknak az adott körülmények között nem látta sok értelmét.

K. Rezső soroksári illetőségű kényszervállalkozó lakatos ebben a helyzetben egyetlen lehetőséget talált a jutányos pihenésre. K. Rezső úgy döntött, migránsnak áll.

Hősünk ugyanis tudomást szerzett arról, hogy életbe lépett a megerősített jogi határzár, a menedékkérőknek a határon lévő tranzitzónákban kell kivárniuk kérelmük jogerős elbírálását.

Itt napi 24 órában elérhető lesz az egészségügyi és a szociális ellátás. Fekvőhelyet, ágyneműt, tisztasági csomagot, a személyes holmik elhelyezésére zárható tárolót, folyamatos melegvíz-szolgáltatást, illemhelyet, hozzáférést tömegtájékoztatási és távközlési eszközökhöz, vallásgyakorlásra alkalmas helyiséget, napi háromszori – gyerekeknek ötszöri – étkezést biztosítanak. A várandós és kisgyermekes anyának, 14 évesnél fiatalabbaknak naponta tejterméket és gyümölcsöt is adnak. S mindezt ingyen!

K. Rezső álmai üdülésének leírását látta maga előtt. Jó, nem mozdulhat ki a tranzitzónából, de görögben sem nagyon mászkált nagyon a szállásról, víz és kő van Soroksáron is. Meg ingyen lónak amúgy se nézd a fogát. K. Rezső soroksári lakatos így Szabadka felé vette az irányt, ott „elvesztette” útlevelét, majd a bangladeshi kényuralom elkeseredett áldozataként bejelentkezett Röszkén. Ez a bangladeshi dolog állítólag még pénzt is hozhat…

A soroksári lakatos története viccnek tűnhet, de azért kérem, gondoljanak bele. Főleg az arányokba, kire mennyit kell áldoznia a magyar államnak. S miért? Jó persze, Európai Unió, meg humanizmus, meg lópikula. Miközben egyszerűen visszaküldhetnénk őket a határról… de rendben, legyünk nagyon europerek.

Csakhogy ez a mi nagyszerű europerségünk, a migránsok üdültetése kevés az „igazi” europereknek. A Soros György pénzét még hírből sem ismerő Magyar Helsinki Bizottság már tegnap jelentkezett, hogy ők már bizony feldobták az országot az Európai Bíróságnál. S a nagyszerű testület már állítólag lépett is: a probléma, hogy a fasiszta magyar hatóságok az országban találtak nyolc tinédzsert és egy veszélyeztetett terhes migránst, és őket már el is szállították a szerb határ melletti „koncentrációs táborba”. S ezt az Európai Bíróság megtiltotta, a magyar döntést felfüggesztette.

Egy gond van a dologgal. Nem volt ilyen döntés. A magyar Belügyminisztérium nem tud róla, márpedig némi köze lenne hozzá. Mellesleg az egyedülálló 14 éven aluliakat amúgy az új jogszabály szerint sem hagyják a tranzitzónában, maradnak, illetve mennek gyermekvédelmi intézményekbe.

Persze a Helsinki Bizottság okoskodása csak előszele annak, amire számíthatunk az elkövetkező hetekben. A szokásos szoclib píár – fasiszták, rasszisták, kirekesztőek vagyunk, és túl sok koleszterint zabálunk – mellett előhozzák majd például a genfi egyezményt is. Azaz, hogy nem bánunk kellően civilizáltan a menekültekkel.

Ez komoly? Mégis mit adjunk nekik még? Libacombot falafelből? Töpörtyűt humuszból? Na de drága uraim és hölgyeim, éppen a genfi egyezmény írja elő, hogy előbb meg kell vizsgálni, ki a menekült és ki az „erre járó”. Azt meg hol csináljuk humánusan, a határ menti vizesárokban?

S most jön a „kedvencem”. Az Európai Bíróság látatlanban megelőlegezett véleménye szerint a tranzitzónában való tartózkodás az fogva tartás, mivel hát azon a szakaszon nem lehetett jogszerűen átlépni az államhatárt. Tetszik érteni? Olybá tűnik, hogy magyar határvédők átmentek Szerbiába, hogy migránsokat lophassanak Magyarországnak.

Na de ezt írjuk a strasbourgi bürokrata abszurd számlájára, agyukra ment az aktatologatás. A nagyobb baj, hogy Brüsszelben láthatólag még mindig nem fogják fel, hogy mit itt a déli határnál Európa határait is védjük. Megvizsgálunk mindenkit, mielőtt tovább engednénk őket. Kell ez? Nem Orbán, nem Pintér vagy Bakondi mondja a következőket. A nagyszerű, nagyon demokratikus befogadó nemzet, Németország belügyminisztere, Thomas de Maiziere fogalmazta meg a minap: „a migrációs áradatot kihasználva terroristák is megbújtak a menekültek között”.

Tényleg azt szeretnék az Európai Unióban, hogy mindenkit kérdés nélkül továbbengedjünk hozzájuk? Párizs, Brüsszel, Nizza, London…

Fotó: ourbetterworld.com

