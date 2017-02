Ellopott olimpia

A demokratikus ellenzék látványos örömködésbe kezdett, miután leadták az olimpia-ellenes aláírásokat. Hasonlóan vígak legutóbb a kettős állampolgárság megfúrása és a 2006-os tömegoszlatáskor voltak.

A Momentum Mozgalom elérte a célját, pénteken leadtak 266 ezer aláírást a budapesti olimpia megrendezése ellen. Mivel ebben biztosan lesz legalább 138 ezer érvényes, magyarhon demokratái joggal vághattak bele egy „ereszd el a hajam” hétvégébe. Persze nem mindenki, és nem is feltétlenül. Vegyük sorrendbe a helyszíneket. (A közvetítésből ezúttal is kimarad sajnos a Juhász Péter vezette Együtt, ők éppen a sípjaikat suvickolták újra, és fütyülőpróbát tartottak a pártaktívának.)

Momentum Mozgalom, romkocsma a bulinegyedben

A hangulat kirobbanóan jó, Fekete-Győr András elnök legutóbb akkor volt ennyire népszerű, amikor a gimnáziumban bárkinek tudott orvosi igazolást szerezni a tornaóráról való lógásra. Győzelemittas vezértársai marokszámra kapják a füves cigit, ennek ellenére egy időre kiszakadnak az ünneplők közül, rövid trécsre az egyik sarokbokszban ülnek össze.

Fekete-Győr András, elnök: Na, ez is sikerült, most aztán mehet a párttá alakulás.

Orosz Anna, vezetőségi tag: Igen, de Andris, ne feledd, a párt csak eszköz…

Fekete-Győr András, elnök: Hát persze, Ancsa! Hát, hogyan másképpen. Egyébként hogy állunk a szervezésben?

György, alapítványi tanácsadó: A több pénz rendben, bizonyítottatok, innentől nem lesz gond a zsetonnal. Az Andris mellett a többiek is csinálhatják főállásban.

Orosz Anna, vezetőségi tag: Az jó, de nem a pénz a lényeg, nem leszünk olyanok, mint a többi politikus. Az emberekkel kell foglalkozni.

Fekete-Győr András, elnök: Hát persze, Ancsa! Dögöljön az olimpia, éljenek az emberek! Törődünk velük. Gyurikám, hogy is állunk az emberekkel?

György, alapítványi tanácsadó: Megvan az összes név, az utolsó órákban sikerült beszkennelni azokat az aláírásokat, amit a többi párt hozott. Jövő hétre gépen lesz minden, kezdhetjük árulni is.

Orosz Anna, vezetőségi tag: Nem tetszik ez nekem srácok, ez olyan, mint a Kubatov-lista! Nem erre szerveződtünk!

Fekete-Győr András, elnök: Hát persze, Ancsa! De a párttá szerveződés ezzel jár, ez kell a céljaink megvalósításához.

Orosz Anna, vezetőségi tag: Pontosan, azért nem kell olimpia, mert kórházra és iskolára kell a pénz! Mi arra fogjuk költeni, ugye?

György, alapítványi tanácsadó: Hát persze, Ancsa! Hát hogyan másképp?





MSZP, újbudai pártiroda

Félhomály, egy kósza whiskys üveg, kerületi taggyűlésről visszamaradt száraz pogácsa. Komoly emberek tárgyalnak, komoly dolgokról, csak Kunhalmi Ágnes fővárosi elnök esik le néha a székről. Ő kissé fáradt, nehezére esik a beszéd, viszont néha rajtaütésszerűen elkezd vihogni, majd csuklik.

Molnár Gyula, elnök: Hát végül csak meglett. Mennyit segítettünk, Ágikám?

Kunhalmi Ágnes, budapesti elnök: Segítettünk-segítettünk, trallala! Hukk…

Hiller István, választmányi elnök: Hagyd az Ágit, a Szanyi Tibivel uzsonnázott. Újrapilledt tegnapról a lelkem.

Molnár Gyula, elnök: Azt hittem már megviselte, hogy korábban támogatta az olimpiát, most meg elleneznije kellett…

Hiller István, választmányi elnök: Ugyan már, Gyuszi! Keményebb anyagból van ő faragva. De visszatérve az aláírásokra: hivatalosan vagy négyezret adtunk, de ott voltunk mindenhol.

Molnár Gyula, elnök: Na ja, végülis valahol a mi kutyánk kölykei. Az Évi jól kiképezte őket. (Haris Éva, az MSZP választmányának egykori helyettes vezetője, ő találta ki főpolgármester-jelöltnek anno a Momentumnál most kikötő Falus Ferencet is. – a szerk.) Nem fognak hátba szúrni?

Kunhalmi Ágnes, budapesti elnök: Hátba szúrni? Ezek a csini fiúkák?! Hukk..

Hiller István, választmányi elnök: Nem lesz gond, Gyuszi! Ha meg mégis, akkor létrejött egy új Együtt vagy PM, ki nem tesz rá? Legfeljebb egymást meg az LMP-t gyengítik, csak a hülye úrigyerekek szavaznak rájuk.

Molnár Gyula, elnök: De állítólag a Botka tárgyalni akar velük.

Hiller István, választmányi elnök: A Botka mindenkivel tárgyalni akar, de nem lesz vele gond, az olimpiát ő is támogatta, meg aztán áprilisra amúgy is kifutja magát. Akkor meg mi megállapodunk a Ferivel. Mi vagyunk a legerősebb ellenzéki párt, nekünk vannak jó kádereink, vagy mi?!

Kunhalmi Ágnes, budapesti elnök: Hukk…



LMP, belvárosi bisztró különterme

A pártvezetés a parlamenti frakcióval együtt ülésezik, de mivel vannak átfedések és hiányzók, csak öten vannak. Szél Bernadett társelnök ezt kevesli, a grémium kibővül a bisztró egyik vegán pincérével is. Szél szerint minden megvan benne, hogy az LMP egyik jövendőbeli vezetője legyen.

Szél Bernadett, társelnök: Büszkék lehetünk magunkra, legalább harmincezer aláírással segítettük az Orbán-rendszer lebontását!

Hadházy Ákos, társelnök: Hát legalábbis annyit adtunk… Aztán ki tudja, mennyi az érvénytelen.

Brendon (amúgy Jenő), vegán pincér: Nem ellenőrizték őket?

Hadházy Ákos, társelnök: Én csak érvényteleneket gyűjtöttem…

Szél Bernadett, társelnök: Ne hülyéskedj, Ákos! Mi természetesen nem adtunk direkt érvényteleneket vagy rosszakat. Nekünk nem érdekünk, hogy a Momentumnak ne sikerüljön az aláírásgyűjtés. Mi a közös sikerért dolgozunk!

Brendon (amúgy Jenő), vegán pincér: Igen, össze kell fogni mindenkinek, aki nem szereti Orbánt, és szereti egymást. Olyan cuki a MoMo rövidítés is, össze kellene nagyon fogni velük.

Hadházy Ákos, társelnök: Vagy velük, vagy mással.

Szél Bernadett, társelnök: Orbánnak buknia kell! Ennek mi vagyunk a záloga! Én így vagy úgy, de ott leszek zálognak a következő parlamentben is!

Brendon (amúgy Jenő), vegán pincér: Hogy ti milyen okosak vagytok…



Demokratikus Koalíció, konferenciabeszélgetés

A DK híresen takarékos párt, Gyurcsány Ferenc pedig hihetetlenül spórolós pártelnök, nem költ oktalanságokra. Ott az okostelefon, a Viber. Meg Gyurcsány péntek este amúgy is magánjellegű programon van. Gyorsan le akarja rendezni az egészet.

Gyurcsány Ferenc, pártelnök: Na, akkor ezzel meglennénk. Megy minden, mint a karikacsapás. Segítettünk valamit?

Molnár Zsolt, ügyvezető alelnök: Áh, semmit. Angyalföldön gyűjtött csak az a piros sálas asszonyka, aki mindig puszit ad a kezedre. Szerinted amúgy Orbán bevállalja a népszavazást?

Gréczy Zsolt, szóvivő: Kit érdekel a népszavazás vagy az olimpia? Ami rossz Orbánnak, az jó nekünk.

Gyurcsány Ferenc, pártelnök: Meg jobb is, ha nem lesz, még a végén elszemtelenednek ezek a fiúk-lányok, a Pali a múltkor is mondta, hogy egyik-másik már nem csak dumál, tényleg függetlennek tartja magát. (A Pali, azaz Szabó Pál üzletember a Gyurcsány-kormány egykori közlekedési minisztere, a MoMo nem hivatalos tanácsadójaként tartják számon. – a szerk.)

Molnár Zsolt, ügyvezető alelnök: Jogos, te vagy az ész, Feri!

Gréczy Zsolt, szóvivő: S mit nyilatkozzunk?

Gyurcsány Ferenc, pártelnök: A szokásosat, Orbánt csak én válthatom le! Azért gondoljatok bele, jó érzés, hogy ennyire jól nyomjuk. Megfúrtuk anno a kettős állampolgárságot, most az olimpiának is annyi! Vagyunk azért valakik!



Lehet számolgatni és latolgatni, de a 2024-es budapesti olimpiának nagy valószínűséggel befellegzett. Ha Orbán be is vállalja és meg is nyeri a népszavazást, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a pesti „perpatvar” után már aligha adja oda a rendezést.

A „demokratikus ellenzék” zöme korábban támogatta az olimpiát, sőt, az MSZP 2015-ben még meg is szavazta a Fővárosi Közgyűlésben, a DK képviselője mosolyogva tartózkodott, csak az LMP-s delegált szavazott nemmel. Utóbbi lépés akkor nem nyerte el a pártvezetés feltétlen helyeslését.

Aztán tavaly ősszel feláldozták az olimpia ügyét a napi pártérdekek oltárán. Vagy egyszerűbben szólva: ellopták azt. Azért, hogy most ez a pénz „jobb” helyre menjen? Ne legyenek illúzióink: attól, hogy az olimpia jegyében Budapesten nem épül semmi, egy darab extra kórházzal vagy iskolával sem lesz automatikusan több. Sőt, a szegénység problémája sem oldódik meg magától. Hiába örülnek az Orbán-gyűlölők is, az ellenzék nem lesz ettől szervezettebb és erősebb, a Fidesz leváltása egy perccel sem kerül közelebb. Mindössze néhány új politikus nevét kell megtanulnunk pár percre…

Tényleg megérte?



